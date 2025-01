Neonato trovato morto in culla a Bari: don Ruccia indagato

La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati il parroco della chiesa San Giovanni Battista, don Antonio Ruccia, e il tecnico che ha effettuato la manutenzione della culla termica, in relazione alla morte del neonato trovato senza vita il 2 gennaio. L’ipotesi di reato è ora quella di omicidio colposo, dopo che le indagini, iniziate per abbandono di minori a carico di ignoti, hanno portato a rivedere la direzione dell’inchiesta. Il piccolo, che sarebbe morto a causa di un malfunzionamento della culla, fu trovato dal titolare di un’agenzia funebre, Roberto Savarese. Il dispositivo, attivato nel 2014, era stato recentemente controllato dal tecnico indagato a causa di brevi blackout. Il parroco, che non avrebbe ricevuto l’allerta come nelle precedenti occasioni, ha dichiarato di non essere stato avvisato della deposizione del neonato. Intanto, l’autopsia sarà eseguita domani dal professor Biagio Solarino. Nel frattempo, Savarese ha annunciato che si farà carico delle spese per i funerali del neonato, esprimendo il suo dispiacere per la sua solitudine e la mancanza di un nome.

