“Nella Puglia del boom turistico, Taranto registra un calo di presenze in agosto che preoccupa gli albergatori, come riscontrato dai dati di Federalberghi. Ancora una volta, la realtà ed i dati concreti stridono con la rappresentazione del Sindaco di Taranto e del milione di presenze che avrebbero interessato la nostra città”, scrive in una nota Gianluca Mongelli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“Il dato espresso da Federalberghi è allarmante perché in controtendenza con quello della Regione e perché mette a nudo la incapacità di una seria promozione di una città che potrebbe svolgere un ruolo da protagonista nel settore turistico: oltre che dal punto di vista delle bellezze naturalistiche e del mare, anche e soprattutto in ragione del proprio invidiabile patrimonio storico e culturale, che continua a soffrire di una evidente mancata valorizzazione”, continua Mongelli.

“I dati, che non offrono spiragli di ripresa nemmeno per il mese di settembre, mettono nuovamente la città in una condizione di ombra rispetto al resto della Puglia e rappresentano l’ennesimo fallimento di una Amministrazione che è incapace di condurre Taranto verso quella rinascita che è rimasta solo nelle promesse elettorali, ormai sconfessate da ogni realtà”, conclude Gianluca Mongelli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp