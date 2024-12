Nave salva 45 migranti nel Mediterraneo, sbarcheranno a Taranto

La nave Geo Barents di Medici senza frontiere ha soccorso 45 migranti a bordo di un’imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali del Mediterraneo. Tra i naufraghi, segnala l’Ong, vi sono anche bambini non accompagnati. Il natante rischiava di ribaltarsi a causa delle cattive condizioni meteorologiche, che ne avevano compromesso la stabilità. Le autorità italiane hanno assegnato Taranto come porto di approdo per lo sbarco dei sopravvissuti.

