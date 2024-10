Nave rigassificatrice, Urso: Ho parlato con autorità tarantine

Roma – L’installazione di una nave rigassificatrice nel porto di Taranto si fa sempre più insistente. Di fatto il progetto della Baky steel è contenuto in una delle 3 proposte in gara prese in esame dal Governo per la possibile vendita dell’ex Ilva. La proposta piace al titolare del dicastero alle imprese, Adolfo Urso tanto che ne ha già discusso con i vertici tarantini. L’impianto, servirebbe a fornire gas in maniera continuativa a prezzo più basso allo stabilimento ma approvvigionerebbe anche la città di Taranto. Per ora l’unica cosa certa parrebbe la vendita ad un unico player secondo il Ministro. Soluzione auspicata anche dai sindacati che hanno chiesto al Governo un incontro urgente per fare il punto sulla situazione

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author