Fiamme nella notte a Nardò. Un incendio ha distrutto due pulmini elettrici, di proprietà del Comune. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte in contrada Masseria Torre Nuova. Si tratta di mezzi adibiti al trasporto dei turisti all’interno del parco Porto Selvaggio. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno avviato i primi accertamenti per stabilire le cause che hanno generato il rogo al momento ancora in corso. Le indagini sono nelle mani dei poliziotti del locale Commissariato e il danno non sarebbe coperto da assicurazione.