BRINDISI – Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo scooter sbattendo violentemente contro l’asfalto. Non c’è stato nulla da fare per il 37enne brindisino Giuseppe De Vincentis, deceduto sul colpo a seguito di un sinistro registrato nella notte sul cavalcavia De Gasperi, nel centro abitato. Erano da poco passate le 2.30 di notte. Sul posto, il 118 e i poliziotti della sezione volanti. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni del telegiornale di Antenna Sud.