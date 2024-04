Mottola, il fascino delle eleganti moto storiche

MOTTOLA (TA) – Seconda edizione del concorso “Moto storiche” in città a Mottola nel tarantino, concorso d’eleganza per moto del secolo scorso. Celebrato per le vie del centro cittadino mottolese il primo memorial Ottavio Pavone. Tra le moto anche una Stella Anzani del 1920.

