Un uomo di 60 anni è stato accoltellato ieri sera a Torre Vaso, marina di Morciano di Leuca al culmine di una lite scoppiata cn un altro uomo per futili motivi. E’ ora ricoverato all’ospedale Panìco di Tricase. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sia la vittima, che era con la moglie, sia l’aggressore sono commercianti di ortofrutta. L’uomo è stato raggiunto al costato, vicino al cuore, da un colpo sferrato da un taglierino. Svolte le prime indagini, i carabinieri hanno denunciato il presunto aggressore, un uomo di di 50 anni.