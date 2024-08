Monopoli saluta la Coppa Italia, il Trapani vince 2-0 al “Provinciale”

Karic, Kanoute, la doppia K che costa al Monopoli l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, i biancoverdi cadono 2-0 al “Provinciale” di Trapani e salutano la competizione al secondo turno, una settimana dopo il convincente successo dello “Zaccheria”.

Siciliani immediatamente pericolosi, al 6′ Marino scodella per Lescano, prodigio di Vitale che devia in corner l’incornata del centravanti argentino. Ed è sempre lui che all’8′ prende controtempo Cascella tentando il tocco sotto, bravo ancora Vitale a dirgli di no. Primo lampo pugliese al 18′, Bulevardi avanza e conclude da fuori, Seculin attento.

Dopo un avvio in affanno il Monopoli conquista terreno ma cede al 41′, svarione di Cascella che consente a Karic di ritrovarsi a tu per tu col portiere, l’ex Benevento punisce portando il Trapani in vantaggio. Reazione rapida, Monopoli ad un passo dal pari al 44′, Pace trova la risposta di Seculin, Yeboah spreca clamorosamente il tap-in a porta quasi sguarnita. Ma è puntuale anche l’occasionissima del raddoppio, al 48′ Karic lascia scorrere per Lescano che fa tremare la traversa, secondo l’arbitro la sfera non ha valicato per intera la linea. A riposo con i granata avanti di una rete.

Il 2-0 giunge comunque al 56′, altro errore individuale nella retroguardia, Ferrini pasticcia, Fall pesca Kanoute che fredda Vitale con un diagonale secco, l’ex Taranto chiude virtualmente i giochi e sfiora la doppietta personale al 71′, gran riflesso del giovane portiere pugliese. Sul conseguente corner Vitale sventa ancora il pericolo su Benassai, Lescano anticipato sulla ribattuta. 74′, si rivede il Monopoli, Pace per Yeboah che trova un muro davanti a sè.

L’attaccante ci riprova anche al 91′, questa volta di testa ma ancora senza successo. Termina dunque il cammino in Coppa Italia del Monopoli, sconfitto 2-0 ad otto giorni dall’esordio in campionato contro la Turris. Trapani agli ottavi di finale.

TRAPANI-MONOPOLI 2-0

Trapani (4-3-3): Seculin; Ciotti, Benassai, Bolcano, Sabatino (93′ Martina); Crimi, Marino (72′ Mastrantonio), Karic; Kanoutè (72′ Bifulco), Lescano (80′ Udoh), Fall (93′ Zuppel). All. Torrisi.



Monopoli (3-5-2): Vitale; Cascella (46′ Miceli), Bizzotto, Ferrini (85′ Scipioni); Viteritti, Borello (46′ Battocchio), De Risio (59′ Calvano), Bulevardi (77′ Bruschi), Pace; Yeboah, Vazquez. All. Colombo.

Marcatori: 41′ Karic (T), 56′ Kanoute (T).

Ammoniti: Cascella (M), Karic (T), Vazquez (M), Mastrantonio (T).

