Monopoli-Potenza 1-0: Viteritti decide il derby appulo-lucano

MONOPOLI – Una vittoria che sa di boccata d’ossigeno, per il Monopoli e di opportunità sprecata per il Potenza: l’1-0 maturato al Veneziani lascia sentimenti contrastanti. La squadra di Taurino riassapora la vittoria dopo 7 gare, quella di Marchionni cade invece dopo 5 risultati utili.

Formazioni: 3-4-2-1 per i biancoverdi di Taurino, con diversi volti nuovi: La Vardera e Arioli su tutti, oltre al portiere Gelmi. Lucani col 3-5-2, a Caturano e Volpe le chiavi dell’attacco. Primo tempo avaro di emozioni, con pochi lampi, ma decisivi. Possesso palla sterile rossoblu, più incisivi i biancoverdi. Al 19′ il Potenza crea l’unica occasione con Maddaloni: tiro da fuori area, impreciso. Al 28′ il gol del Monopoli: punizione di Borello, palla che spiove in area e poi allontanata. È quindi decisivo l’inserimento di Viteritti che propizia la rete del vantaggio, con Alastra che viene beffato: 1-0, esplode il Veneziani e porta ospite violata dopo cinque gare.

Nella ripresa Marchionni cerca di scuotere i suoi con un cambio: dentro Gagliano, fuori Volpe. I risultati sono immediati: al 46′ subito palo di Schiattarella e quindi tentativo del neo entrato che finisce a lato. Potenza che cerca di attaccare per vie orizzontali ma senza successo. Al 59′ altro tentativo, a corner: da posizione ravvicinata Sbraga è pronto a colpire, riflessi però pronti ed ottimali quelli di Gelmi. Al 68′ è la volta ancora di Gagliano, a lato. Ultimo brivido al 95′, secondi finali di partita: Saporiti semina il panico nell’area piccola, ma Gelmi, ancora, dice di no. E difende una vittoria di platino per i pugliesi, ora a quota 22. Per i lucani fermi a 29 occasione persa.

