Monopoli, le probabili scelte di Taurino in vista della sfida al Picerno

L’emorragia di sconfitte è stata interrotta, adesso il Monopoli però ha bisogno di compiere un altro passo in avanti. Messo alle spalle il pareggio conquistato sul campo della Virtus Francavilla, nel derby di lunedì sera, la squadra biancoverde è ora attesa dall’insidiosa trasferta di Picerno, sul campo della terza della classe a caccia di punti preziosi per non perdere contatto da Juve Stabia e Benevento. Un esame di tutt’altro peso e livello rispetto all’ultimo, un avversario contro il quale servirà necessariamente offrire il meglio di se stessi. Con la zona salvezza ormai troppo distante, c’è un quint’ultimo posto da provare ad assaltare per il Gabbiano, destinato a scendere in campo al Curcio con un undici di partenza simile a quello della Nuovarredo Arena.

Mister Taurino, orientato a confermare il canonico 3-5-2, dovrà fare a meno ancora una volta degli indisponibili Fazio, Cristallo e Bulevardi. Al loro fianco si potrebbe aggiungere alla lista dei calciatori fuori causa anche Grandolfo, la cui presenza al momento sembra essere in dubbio: nel caso al suo posto, per affiancare Tommassini, pronto Arioli. Per il resto, conferme in arrivo per Gelmi tra i pali e per il terzetto difensivo composto da Berman, Bizzotto e Ferrini e nuova fiducia sulle corsie laterali a Viteritti e Barlocco. I principali ballottaggi riguardano la fascia centrale del campo, lì dove l’unico sicuro di una maglia da titolare è De Risio; per le altre due maglie è lotta a quattro tra Iaccarino, Ardizzone, Vitale e Hamlili, con i primi due – titolari contro gli imperiali – che sono insidiati dagli ultimi due. Fischio di inizio dell’incontro fissato per le ore 18:30 di domenica 3 marzo, arbitro della sfida il signor Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino.

