Monopoli e Casertana non si fanno male, al Pinto è parità

Monopoli e Casertana non si fanno male, al Pinto finisce senza reti.

Iori sceglie il 433, schierando davanti Paglino, Iuliano e Carretta, negli ospiti Colombo opta per il 352 mandando in campo il tandem composto da Vazquez e Bruschi.

Nessuna emozione particolare nel primo quarto di gara con le due compagini che si limitano a collezionare una discreta serie di calci d’angolo, che però non producono alcun effetto concreto ai fini delle variazioni del punteggio.

Nonostante la voglia della Casertana, il primo sussulto è di marca monopolitana, poco dopo la mezz’ora, con Yabre che da buona posizione impatta sulla sfera ma non trova la porta. La buona prestazione della compagine ospite rischia di essere compromessa al 39′ quando Viteritti si rende artefice di una entrata sconsiderata, che gli costa il cartellino rosso e costringe la sua squadra a disputare l’intero secondo tempo in 10 uomini. Nella parte finale del primo tempo i ritmi crescono ma Il risultato non varia con le due compagini che vanno al riposo sullo zero a zero.

Ad inizio ripresa nel Monopoli esce Bruschi ed entra Cristallo, nessun cambio invece nei padroni si casa. Nonostante la superiorità numerica i ritmi blandi consentono al Monopoli di tenersi a galla non disdegnando qualche sortita offensiva come al settantesimo quando Bulevardi raccoglie una perfetta sponda di Vazquez e di sinistro sfiora il palo lungo della porta di Vilardi.

Il momento di massimo sforzo sbilancia la Casertana che non solo non riesce a rendersi pericolosa ma in chiusura di tempo rischia addirittura di capitolare quando Yeboah si lancia da solo in contropiede ma Vilardi è provvidenziale e salva il punteggio. Nemmeno il recupero concesso dal direttore di gara consente alle due squadre di schiodare il punteggio che resta fermo sullo 0-0 consentendo al Monopoli di portare a casa un pareggio prezioso ed alla Casertana di mangiarsi le mani per non aver capitalizzato l’occasione.

CASERTANA-MONOPOLI 0-0

CASERTANA (3-5-2): Vilardi; Kontek, Gatti, Collodel; Paglino, Matese (66’ Bianchi), Proia (53’ Bakayoko), Damian (53’ Asencio), Falasca (81’ Bacchetti); Carretta (81’ Capasso), Iuliano. Panchina: Pareiko, Zanellati, Fabbri, Satriano, Salomaa, Giugno, Rocca. All. Manuel Iori.

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti, Scipioni (71’ Bizzotto), Battocchio, Virgilio (71’ Bulevardi), Yabre; Vazquez (78’ Yeboah), Bruschi (46’ Cristallo). Panchina: Garofani, Sibilano, De Sena, Grandolfo, Capozzi, Ferrini, Falzerano, Cellamare. All. Alberto Colombo

Arbitro: Samuele Andreano di Prato. Assistenti: Luca Bernasso di Milano e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto?

Ammoniti: Carretta, Collodel, Gatti (C), Valenti, Cristallo, Miceli (M).

Espulsi: 38’ Viteritti.

