Monopoli, Colombo: “Vogliamo mettere in difficoltà il Benevento”

Il match tra Monopoli e Benevento, in programma domani sera al ‘Veneziani’, vedrà opporsi due squadre in salute e al vertice della classifica. Il cammino dei biancoverdi sta generando positività e fiducia nei confronti della squadra di Alberto Colombo. Ecco perché la sfida con i campani può rappresentare un primo esame di maturità: “Spero sia una bella partita”, ha dichiarato il tecnico del gabbiano nella conferenza stampa della vigilia: “La qualità degli avversari dovrà tenerci con le antenne dritte, hanno confermato le aspettative iniziali e non è semplice. Il Benevento si sta confermando una forza importante, ha il miglior attacco e nei minuti finali ha ottenuto il maggior numero di punti rispetto alle altre squadre. Vogliamo fare una grande partite al cospetto di una grandissima squadra e mettere in difficoltà i nostri avversari. Scenderemo in campo con umiltà ma siamo consapevoli di aver compiuto un buon percorso”.

Ancora a secco in casa: “Non mi fascio la testa. I dati ad oggi sono questi ma sono frutto di episodi. Con la Juventus abbiamo creato poco ma con il Sorrento non è stato così. Una squadra deve avere la propria identità, senza stravolgere gli equilibri. Dopo appena due partite in casa non vedo un patema d’animo. Sulla carta domani il favorito sarà il Benevento ma speriamo che questa aspettativa venga disattesa. Vogliamo regalare delle soddisfazioni ai tifosi e a noi stessi, a prescindere che si giochi in casa o in trasferta. Se col tempo questo trend proseguirà, cercheremo di modificare qualcosa”.

Indisponibili: “Chi era assente non ci sarà nemmeno domani ma recuperiamo Yeboah dopo la squalifica. Grandolfo ha un problema al gemello derivante da un trauma ma non dà sensazioni sempre positive. Oggi stava meglio e se avessimo bisogno di lui lo utilizzeremo. Dopo gli esami strumentali abbiamo rilevato solo un edema, senza ulteriori complicazioni”.

Formazione: “Dobbiamo avere le giuste alternative. In difesa siamo limitati nelle scelte, mentre in altre zone stiamo pensando di far respirare giocatori come Calvano in vista dei prossimi impegni. Con cinque giorni di recupero non abbiamo le stesse problematiche che avremo con il Catania, quando avremo solamente due giorni a disposizione. Abbiamo completato il recupero dopo la partita di Cava”.

