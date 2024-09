Martina, avvio altalenante: rinforzo offensivo ungherese per Pizzulli

Il Martina di Pizzulli è una squadra che fino ad ora sta facendo il bello ed il cattivo tempo. Dal successo di coppa contro il Gravina, al ko, alla prima di campionato, proprio con i murgiani. Passando per il roboante successo di Ischia, fino alla sconfitta in rimonta per mano del Casarano dopo il vantaggio iniziale. Dopo tre giornate, la classifica dice che gli itrani hanno conquistato solo tre punti e nessuno di questi è arrivato fra le mura amiche del Tursi. La gara utile per provare a sbloccarsi in casa, guardando il calendario, sembra possa essere quella con il Costa d’Amalfi, ossia l’unica compagine ancora ferma a quota zero punti in graduatoria. La sfida ai costieri è però in programma per il prossimo 6 ottobre, e prima ci si dovrà concentrare su un’altra neopromossa campana, questa però apparentemente più insidiosa da affrontare. Parliamo dell’Acerrana, club caduto all’esordio in casa della Palmese capolista, ma poi capace di fermare il Casarano e vincere a Brindisi. Il Martina comunque ha sete di riscatto, e mister Pizzulli può contare da oggi su un calciatore in più.

Nella giornata di martedì è infatti stato perfezionato l’acquisto di Andor Bolyki, duttile attaccante ungherese classe ’94, pescato dalla Serie C tedesca. Bolyki approda in Valle d’Itria da svincolato, dopo la retrocessione in quarta serie maturata nel corso della passata stagione fra le fila dell’Hallescher. Parliamo di un calciatore che ha fatto fatica in Sassonia nel corso degli ultimi due campionati (3 gol due anni fa e zero nella passata stagione), ma nella stagione 21/22 con addosso la casacca della Dynamo, fece parlare tanto di sé e bene dopo i 15 gol ed i 6 assist realizzati nella Serie D locale. Un profilo che nei piani alti del 4-2-3-1 di Pizzulli può giocare praticamente ovunque: esterno ambo-fascia, centravanti o trequartista.

