Monopoli, Colombo: ‘Prime giornate sempre punto interrogativo’

(Di Lorenzo Ruggieri) La sconfitta in Coppa Italia Serie C contro il Trapani ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del Monopoli. Per il tecnico dei biancoverdi Colombo, però, è ora di voltare pagina e pensare al campionato: “Gli errori fanno parte del processo di crescita”, ha ammesso l’ex tecnico del Pescara alla vigilia del match contro la Turris: “Col Trapani abbiamo mostrato molte cose buone, giocando con personalità. Abbiamo commesso qualche errore individuale, come quando Ferrini ha cincischiato palla al piede per via della stanchezza. Spero che domani il risultato sia a nostro favore perché ci permetterebbe di cavalcare l’entusiasmo e di alimentarlo”.

Indisponibili: “Oltre allo squalificato Virgilio, non saranno della partita Yabre, Fazio e Garofani. Quest’ultimo non ha acciacchi fisici ma non potrà giocare per via di un’otite”.

Situazione De Paoli: “Stimo molto Andrea ma, insieme alla società, abbiamo scelto di puntare su altri giocatori per via delle liste”.

Difficoltà Turris: “Le prime giornate sono sempre un punto interrogativo, poiché la conoscenza dell’avversario è poca. Non dobbiamo pensare, però, che i problemi dei nostri avversari ci portino a camminare su un tappeto rosso. Ho visto la gara di Coppa Italia contro la Team Altamura e hanno dato filo da torcere ai rivali. Sono una squadra giovane, frizzante e giocano in un ambiente caldo. Sarà importante non approcciare in modo sufficiente o presuntuoso”.

Rosa e formazione: “Abbiamo un roster importante e fare delle scelte diventa difficile. Se pensiamo di essere perfetti sbagliamo, tutti possono commettere degli errori e, come dice Velasco, serve essere migliori dell’avversario. È il momento delle prime volte e vogliamo capire come reagiremo alla tensione del campionato, diversa rispetto a quella della Coppa Italia. Ho un’idea sulla formazione nonostante abbia ancora qualche dubbio”.

Calvano e De Risio insieme: “Sono compatibili ma le scelte sono dettate anche dalle condizioni fisiche. Sono giocatori importanti così come lo sono i vari Battocchio, Borello, Bulevardi, Scipioni”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author