Monopoli, centenaria sopravvive a complesso intervento cardiaco

Antonia Ciaccia, 102 anni, è stata salvata da un intervento eccezionale all’ospedale San Giacomo di Monopoli. Dopo essere svenuta in casa a causa di frequenti capogiri, è stata trasportata d’urgenza in pronto soccorso per un trauma cranico. Durante i controlli, i medici hanno diagnosticato un blocco atrioventricolare avanzato, richiedendo l’immediato impianto di un pacemaker.

L’intervento, sebbene considerato di routine, è stato complicato dall’età avanzata della paziente e da una grave scoliosi che rendeva difficile la diagnosi e la procedura chirurgica. Grazie alla collaborazione tra il reparto di Cardiologia, diretto dal dottor Paolo Colonna, e quello di Anestesia e Rianimazione, guidato dal dottor Nicola D’Onghia, il cardiologo Francesco Fino è riuscito a eseguire l’operazione con successo.

Nonostante le difficoltà, tra cui l’impossibilità di far stendere la paziente supina, il team medico ha utilizzato tecniche innovative per raddrizzare la colonna vertebrale durante l’intervento. La signora Ciaccia è ora tornata a casa, in buone condizioni, per riunirsi con la sua famiglia. “Il caso della signora Ciaccia – spiega il dottor Colonna – è eccezionale non solo per l’età, ma anche per le sfide che abbiamo affrontato e superato grazie all’esperienza del nostro team.”

