Monopoli, armato di pistola in discoteca: in carcere 28enne barese

MONOPOLI – Aveva cercato di evitare il controllo dei carabinieri all’esterno di una discoteca, dandosi alla fuga in quanto armato ma dopo sette mesi e indagini serrate è stato individuato e portato in carcere. È il risultato dell’operazione dei militari di Monopoli che arrestato hanno un 28enne di Bari, ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione.

I fatti risalgono a febbraio scorso quando in cinque sarebbero stati sottoposti a controllo all’esterno di una discoteca del centro del sud Barese. Uno di loro ha subito cercato la fuga a piedi. Ne è scaturito un inseguimento per le strade durante il quale, improvvisamente, il giovane avrebbe estratto dai pantaloni una pistola, continuando a correre con l’arma impugnata. Raggiunto un molo di attracco nautico adiacente alla strada, il 28enne si è sbarazzato dell’arma, gettandola in mare, facendo poi perdere le proprie tracce.

L’arma, una pistola semiautomatica con matricola abrasa e completa di caricatore con all’interno sei proiettili, è stata immediatamente recuperata in fondo al mare e sequestrata. Tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza della discoteca e quelle pubbliche, è stato possibile isolare il volto del fuggitivo, individuando il 28enne di Bari con precedenti e era stato già tratto in arresto per i reati di tentato omicidio con l’aggravante mafiosa e detenzione illegale di arma.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author