Monopoli: Anaclerio, ‘Ripartiamo dal carattere mostrato a Catania’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il mercato sembra aver portato una nuova linfa al Monopoli, reduce da quattro punti nelle ultime due gare: “La società ha compiuto grandi sforzi per portare giocatori importanti e di categoria”, ha ammesso Luigi Anaclerio, vice allenatore dei biancoverdi (Taurino è squalificato), alla vigilia del match contro l’Avellino: “Ora abbiamo a disposizione una rosa molto competitiva e l’allenatore ha a disposizione più soluzioni”.

Pari di Catania: “La prestazione rispecchia il carattere sanguigno di mister Taurino. Dobbiamo ripartire dalla sfida di Catania e affrontare le prossime gare con lo stesso carattere mostrato in Sicilia”.

Avellino: “La prossima partita sarà molto importante, affronteremo una squadra costruita per vincere. Sarà un bel test, l’Avellino è molto forte nelle transizioni e sulle palle inattive. Sarà una partita da giocare più con la testa che con il fisico”.

Indisponibili: “L’unico assente sarà lo squalificato Ferrini, mentre il resto del gruppo è a disposizione, compresi De Risio e i nuovi arrivati”.

Pubblico: “Al Veneziani i nostri tifosi si sono sempre fatti sentire, anche quando le cose non andavano bene. Dobbiamo ringraziare il pubblico per il sostegno, vogliamo fare quanti più punti possibili in casa per risalire in classifica”.

Nuovi arrivati: “I nuovi acquisti portano voglia e leggerezza. Il clima nello spogliatoio è cambiato e lo si è visto anche in campo. Grandolfo ha già fatto bene qui, abbiamo bisogno di lui e dei suoi gol. Ardizzone, invece, è un giocatore esperto e aumenta la nostra struttura fisica in mezzo al campo”.

