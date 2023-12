Monopoli, 21enne arrestato per spaccio di cocaina

A Monopoli, la Polizia ha arrestato un giovane di 21 anni, sospettato di spaccio di cocaina con l’intento. Gli agenti, dopo aver notato un flusso insolito di persone in un edificio del centro cittadino, hanno perquisito la casa del giovane, trovando 54 dosi di cocaina nascoste in una calza gettata nel cortile interno quando l’uomo ha capito che sarebbe stato perquisito. Nell’appartamento sono stati anche trovati gli strumenti per confezionare le dosi, del nastro adesivo, una bilancia di precisione e 1450 euro, che sembrano essere il ricavato dalla vendita della droga. Il giovane è stato arrestato su ordine dell’Autorità Giudiziaria e portato nel carcere di Bari, una misura cautelare convalidata successivamente dal giudice dopo il confronto con la difesa.

