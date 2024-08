Monitoraggio costante a Lido Silvana per garantire sicurezza dopo incendio del 30 luglio

A venti giorni dall’incendio del 30 luglio scorso, le attività di controllo e monitoraggio delle aree colpite dalle fiamme in località Lido Silvana proseguono, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per la salute pubblica. Per una corretta informazione sui fatti avvenuti dopo l’evento, è utile riassumere le principali azioni intraprese finora.

Il 3 agosto, il Comune di Pulsano ha ricevuto i primi verbali di sopralluogo dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che hanno certificato l’inagibilità di alcuni edifici privati, tra cui il complesso immobiliare dell’hotel “Eden Park”. Il Sindaco ha immediatamente disposto, tramite ordinanze, l’inaccessibilità di questi edifici e la loro messa in sicurezza.

Il 6 agosto, il Comune ha richiesto ad Arpa Puglia un sopralluogo congiunto con la Asl di Taranto, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Pulsano e la Curatela fallimentare del complesso “Eden Park” per verificare la possibile presenza di materiale nocivo nell’area interessata dall’incendio. Questa richiesta è stata formulata dopo quanto emerso dai sopralluoghi precedenti e dalla nota di Arpa del 5 agosto, che segnalava la possibile presenza di materiale sospetto in una zona privata.

L’8 agosto, in concomitanza con il sopralluogo di Arpa Puglia, il Comune ha incaricato una ditta specializzata di condurre una campagna di monitoraggio per rilevare eventuali fibre di amianto aerodisperse nell’area di Lido Silvana, utilizzando la metodologia SEM. I risultati di questi campionamenti non sono ancora stati resi noti.

Il 14 agosto, l’Arpa ha trasmesso al Comune di Pulsano una relazione che conferma la presenza di fibre di amianto nei campioni prelevati nell’area privata dell’hotel “Eden Park”. L’agenzia ha raccomandato un intervento rapido per la bonifica dell’area, che dovrà essere effettuata da una ditta specializzata. Inoltre, ha suggerito di verificare la pericolosità di altri materiali presenti nella zona, inclusi i pluviali esterni dell’Hotel Parco Verde e le fibre di vetro rinvenute nelle vicinanze del ristorante.

A seguito di queste indicazioni, il 15 agosto il Sindaco ha emanato un’ordinanza che impone alla Curatela fallimentare di adempiere alle prescrizioni di Arpa. Il giorno successivo, il Comune ha incaricato una ditta specializzata di avviare le operazioni di bonifica delle strade comunali adiacenti all’hotel “Eden Park”, utilizzando prodotti incapsulanti a base di resine sintetiche. I lavori sono iniziati alle ore 7:00 del 16 agosto.

Nel frattempo, è stata convocata una seduta monotematica del Consiglio Comunale per il 30 agosto. L’incontro, aperto anche alla partecipazione del Presidente della Regione Michele Emiliano, del Presidente della Provincia Rinaldo Melucci, di parlamentari e consiglieri locali, sarà dedicato alla discussione dell’incendio a un mese dall’evento. Sarà un’occasione per adottare strumenti per la prevenzione e il contrasto agli incendi, oltre che per il monitoraggio del territorio e dell’ambiente.

