Modenese (Intesa Sanpaolo): ‘Vicini ad aziende per investimenti’

“Pensiamo che questo sia un buon periodo. La diminuzione dell’inflazione, il taglio dei tassi, e anche l’arrivo dei fondi del Pnrr che si concretizzeranno tra il 2024 e il 2026, sarà un periodo in cui dovremo stare vicini alle aziende perché continuino negli investimenti. Quindi grande coraggio, grande passione, e investimenti in innovazione, sostenibilità, welfare e impatto sociale”. Lo ha detto Alessandra Modenese, direttrice regionale Puglia, Basilicata e Molise di Intesa Sanpaolo, a margine della tappa barese di ‘Imprese Vincenti’, parlando dei buoni risultati nell’export delle imprese del territorio.

Risultati dovuti a “una visione di insieme che ha pensato anche di portare il made in Italy nei mercati esteri, creando valore a livello internazionale – ha evidenziato Modenese -. Gli investimenti sul Pnrr porteranno sicuramente un beneficio anche nelle infrastrutture sul territorio. E poi ci sono sicuramente la parte di transizione green e quella energetica, che vanno in abbinata. Porterà sicuramente a una crescita del risparmio delle imprese. Essere autosufficienti a livello energetico porta sicuramente a un miglioramento della struttura patrimoniale. Crediamo fortemente che questo percorso sia di valore e un percorso in cui sostenere le aziende eccellenti del territorio”.

“Celebriamo le eccellenze di questo territorio che si prendono cura delle proprie persone. Hanno fatto degli investimenti in innovazione e sostenibilità anche nella cura delle persone in un contesto di valori Esg (criteri che valutano tra l’altro la sostenibilità sociale e ambientale, ndr) a cui Intesa Sanpaolo tiene molto. Questa è una caratteristica che accomuna le imprese vincenti di oggi”, ha aggiunto la direttrice regionale Puglia, Basilicata e Molise di Intesa Sanpaolo.

“Noi come Intesa Sanpaolo e con i nostri partner continueremo a partecipare al loro percorso di crescita e di creazione di valore, soprattutto per quanto riguarda la consulenza, per portarli nella direzione degli investimenti in sostenibilità e innovazione, quindi strategici. Anche perché questo territorio ha dimostrato grande vocazione verso questo tema”, conclude Alessandra Modenese.

