A Napoli si inaugura il consolato della Repubblica Democratica del Congo

Venerdì 13 settembre 2024, nel Centro Direzionale Isola A5 di Napoli, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Consolato della Repubblica Democratica del Congo.

L’apertura segue il rilascio dell’exequatur a Giovanni Cestari, nominato console, da parte del Ministero degli Affari Esteri Italiano lo scorso 25 giugno. Il console avrà competenza nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise.

Alla cerimonia parteciperanno personalità di rilievo, tra cui l’ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo, Paul-Emile Tshinga Ahuka, il segretario Bruno Mariano e il decano del Corpo Consolare di Napoli, Elio Pacifico.

L’apertura del consolato ha come obiettivo principale la promozione della cooperazione economica tra imprese italiane e congolesi, oltre a favorire scambi culturali e scientifici tra i due Paesi. Sarà inoltre un punto di riferimento per fornire assistenza ai cittadini della Repubblica Democratica del Congo presenti in Italia.

