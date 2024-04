Minacce ad automobilisti, arrestati tre parcheggiatori abusivi

TRANI – Minacciavano gli automobilisti e chiedevano denaro durante la loro attività di parcheggiatori abusivi. La Questura della BAT ha arrestato due uomini di 37 e 49 anni, trasferiti presso la locale casa circondariale, e una donna di 42 anni, sottoposta agli arresti domiciliari. I tre, che operavano in piazza Re Manfredi alle spalle del Tribunale di Trani, avvicinavano gli automobilisti dapprima indicando il posteggio nelle strisce blu, poi minacciando danni alle vetture nel caso in cui gli occupanti non avessero corrisposto il pagamento di un obolo. I responsabili erano già stati raggiunti dal Daspo Urbano.

Numerosi gli episodi che hanno messo a repentaglio l’incolumità delle auto, con frasi come: “Se vuoi stare tranquillo devi pagare me”, pronunciate ripetutamente dai tre arrestati. I due uomini e la donna dovranno rispondere di estorsione, attività illecita di parcheggiatore abusivo e violazione del Daspo Urbano. La Questura della BAT prepara nuovi presidi per monitorare la zona.

