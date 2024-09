Meteo Puglia: sali scendi termico, ma cambio di stagione può attendere

Niente cambio di stagione per ora! Nonostante l’aria fresca proveniente dal Nord Europa, che ha riportato in Puglia un clima più tipicamente autunnale con temperature sotto la media e forti raffiche di vento, dobbiamo ancora aspettare prima di riporre definitivamente gli abiti estivi. Sono le previsioni di Francesco Galasso per antennasud.com.

Se domenica 29 settembre la situazione meteorologica ha visto un abbassamento delle,temperature, l’alternanza di freddo e caldo non è finita qui. Tra mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre, un nuovo sistema ciclonico sull’Europa centrale richiamerà aria calda dai quadranti sud-occidentali (Libeccio), con un conseguente marcato rialzo delle temperature, che potrebbero nuovamente sfiorare i 30°C. Tuttavia, tale situazione potrebbe portare anche a una fase di maltempo in queste giornate, ancora da confermare, precisa Galasso.

Dal 5 al 7 ottobre è atteso un nuovo crollo delle temperature, seguito da un’ulteriore risalita termica a partire dall’8. Questo continuo alternarsi di caldo e freddo sembra essere la tendenza per la prima decade di ottobre, conclude Francesco Galasso.

