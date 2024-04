Meteo, in arrivo una ‘bolla calda’ su tutta l’Italia

E’ in arrivo una grande ‘bolla calda’ che porterà temperature ben oltre le medie del periodo in Italia. Già da giovedì 4 aprile si godranno gli effetti di un nuovo anticiclone con sole, caldo e temperature attorno ai 25°C. Il 6-7 aprile il sole dominerà in lungo e largo e si arriverà a toccare localmente i 30°C anche al nord, con un’anomalia termica di almeno 6-8 gradi rispetto alle medie climatologiche di inizio aprile.

Nel dettaglio

Giovedì 4: Al nord a tratti velato, clima mite. Al centro soleggiato e mite. Al sud ampio soleggiamento.

Venerdì 5: Al nord poco nuvoloso con locali addensamenti, clima mite. Al centro: tutto sole e mite, 27°C in Sardegna. Al sud bel tempo; 27°C in Sicilia.

Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo, fino a 30°C da Nord a Sud.

