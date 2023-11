Messina: Modica, ‘Gara pregiudicata nel primo tempo’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Quarta sconfitta stagionale per il Messina, sconfitto per 2-0 dal Taranto allo stadio Erasmo Iacovone. Un risultato deludente per gli ospiti, come dimostrano le parole del tecnico Giacomo Modica: “Abbiamo provato a precludere le corsie esterne al Taranto, ma abbiamo letto male le giocate di Kanoutè, lasciandolo solo con Pacciardi. Nel primo tempo abbiamo fatto male, il Taranto è passato meritatamente in vantaggio e dopo la partita è stata in salita per noi. Questa gara rappresentava un jolly, ma non siamo stati all’altezza della situazione. Con i due cambi alla mezz’ora volevo riportare un po’ di ordine, passando a un modulo diverso. Nella ripresa avremmo dovuto palleggiare di più e senza fretta ma credo che il Taranto abbia costruito questo successo nel primo tempo”.

