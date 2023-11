Capuano: ‘Questo Taranto è uno spot per il calcio’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Il Taranto non si ferma più. Terzo successo di fila per gli ionici, i quali battono il Messina nella ripetizione della terza giornata di Serie C grazie alla doppietta di Alfredo Bifulco. Al termine della sfida, il tecnico Ezio Capuano ha espresso tutta la propria gioia: “Innanzitutto, vorrei ringraziare lo staff medico del Taranto per avermi permesso di scendere in panchina, nonostante le mie condizioni non ottimali. Per quanto riguarda la gara, il Messina ha iniziato con il 3-5-2 per coprirci l’altezza e abbiamo cambiato le uscite. Quando la squadra avversaria gioca a specchio siamo avvantaggiati e Modica, da tecnico intelligente, se n’è accorto ma non anche nella ripresa non c’è stata mai partita. Volendo trovare una pecca, non possiamo sbagliare così tanti gol. Sono felice per il risultato, per la prestazione e per il pubblico. Abbiamo vinto per la gente di Taranto e oggi i sacrifici fatti in estate insieme al presidente Giove stanno assumendo un senso. Giochiamo ogni tre giorni e non è da tutti avere questa condizione fisica. Questo Taranto, però, è un bello spot per il calcio. Tuttavia, non c’è nulla da festeggiare e non possiamo fare voli pindarici. Fra pochi giorni affronteremo la Juve Stabia capolista. Al contrario nostro, loro saranno freschi ma ce la giocheremo. Sappiamo resistere agli sforzi, faremo rifiatare qualcuno e cercheremo di recuperare anche Fabbro”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp