Messina, anche Cudini ha detto no. In panchina un nome a sorpresa

Alla fine, salta l’accordo anche con Mirko Cudini. L’ex tecnico di Fidelis Andria, Foggia e Pineto non allenerà il Messina in questa seconda parte di stagione dopo i contatti che erano stati avviati nelle ultime ore e che non hanno portato alla tanto attesa fumata bianca in casa sicilana.

Panchina a Banchieri

I giallorossi, dunque, hanno deciso di affidarsi a Simone Banchieri, fresco di rescissione con la Vis Pesaro nella serata di oggi e successivamente si è legato al Messina fino al 30 giugno 2025. Al tecnico torinese, dunque, spetta il compito di portare i siciliani alla salvezza. Banchieri, 50 anni e di origini torinesi, nella sua carriera ha allenato Vis Pesaro, Pro Sesto, Novara e Legnano. Questa per lui è la prima avventura al sud.

Già tempo di vigilia

Banchieri, domani mattina avrà il primo contatto con la nuova squadra. E la prima seduta del tecnico torinese sarà anche quella di rifinitura perché il Messina sabato pomeriggio scenderà in campo contro la Casertana per quella che a tutti gli effetti è una vera e propria sfida salvezza.

