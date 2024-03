Mesagne, auto a fuoco durante la marcia: paura in centro

MESAGNE – Per cause ancora tutte da accertare, l’auto, che era in transito, è stata avvolta dalle fiamme. Per fortuna, il conducente della Bmw ha fatto in tempo ad uscire dall’abitacolo senza riportare ferite. È accaduto questa mattina intorno alle 9 a Mesagne, in piazza Gioberti. Sul posto, i vigili del fuoco e gli agenti del comando di Polizia locale. Non si esclude che ad alimentare il rogo sia stato un corto circuito dell’impianto elettrico.

