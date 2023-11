Mesagne: Atti osceni in auto vicino a minorenni, denunciato

Un episodio grave che avrebbe visto protagonista un uomo di Latiano, prontamente denunciato per atti osceni e raggiunto da un avviso orale del questore di Brindisi, Annino Gargano, in quanto riconosciuto come pericoloso per la sicurezza pubblica. Il soggetto nei giorni scorsi sarebbe stato notato nei pressi della villa comunale di Mesagne senza pantaloni e indumenti intimi: cercava di farsi notare da alcuni minorenni mentre compiva atti osceni nella sua auto. Il presunto responsabile è stato identificato grazie alle indagini svolte dal locale commissariato di polizia.

