POTENZA – Un patto da 945 tra Governo e Regione Basilicata. A Potenza il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha sottoscritto con il Presidente Bardi l’accordo di Coesione e sviluppo.

Sono 66 i progetti in programma, la maggior parte delle risorse (circa 800 milioni) sarà destinata alle infrastrutture e per i trasporti.

Nell’aula Quadrifoglio dell’Università della Basilicata, è stato firmato il documento alla partenza dei Ministri Casellati e Fitto.

Presenti i sindaci di quasi tutti i comuni della Regione e i vari rappresentanti istituzionali lucani.

Per evitare il solito sperpero di denaro pubblico, ha sottolineato la stessa Giorgia Meloni, gli accordi di coesione e sviluppo sono stati attentamente valutati sulla base dell’effettivo sviluppo che possono portare ai territori e sulla base di un cronoprogramma dettagliato che ne assicura la realizzabilità.

MELONI: “TRATTATE BENE IL MINISTRO FITTO”

la coesione tra Governo e Regione Basilicata, a Potenza. Il Ministro per gli affari europei e la coesione era seduto in platea accanto al ministro per le riforme Elisabetta Casellati.

PNRR, MELONI: “LAVORARE TUTTI INSIEME”

“Le cose stanno andando molto bene.

Il lavoro o lo facciamo tutti quanti insieme o non si riesce a

mettere a terra con la velocità che il Pnrr richiede”. Lo ha

detto la premier Giorgia Meloni a Potenza, in occasione della

firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e

Regione Basilicata.

