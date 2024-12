Mattarella: “La spesa per armamenti supera quella per contrastare il cambiamento climatico”

La pace con il conseguente dramma delle due guerre apre il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “La pace che non significa sottomettersi alla prepotenza di chi aggredisce con violenza, ma la pace dei diritti umani”afferma il Capondello Stato.

La liberazione di Cecilia Sala, in nome della libertà di informazione.

La crescita della spesa in armamenti che costringe anche noi in questa direzione supera gli investimenti per contrastare il cambiamento climatico. La scienza e la ricerca vanno avanti, ma questo è stridente con le lunghe liste di attesa. Un pensiero ai lavoratori in cassa integrazione.

Tra nord e sud c’è ancora una disparità di servizi, assicurare un pieno rispetto dei diritti e’ il nostro compito.

Un’attenzione particolare richiede il fenomeno della violenza: bullismo, risse e uso di armi, ma anche le droghe, sono tutti comportamenti alimentati dal web. Ascoltiamo il disagio dei nostri giovani, la precarietà delle nuove generazioni va affrontata con impegno.

Impegnamoci in una concreta speranza che ci conduca verso il futuro, verso una socialità più capace nel concetto di umanità

Non manca un passaggio sulla tragedia di Calenzano: “Gli incidenti si possono e si devono prevenire”.

Un accorato invito al rispetto della Costituzione attraverso una lunga serie di riferimenti.

Un passaggio per i detenuti, sottolineando l’importanza del loro recupero.

Mattarella ha poi condannato con forza i tanti femminicidi, non vogliamo più parlare di donne come vittime, ma per la loro energia e per le loro potenzialità.

La sicurezza rimane una delle principali preoccupazioni dei nostri cittadini, siamo grati alle forze dell’ordine per il costante impegno profuso.

Un saluto alle donne e agli uomini di sport, sono grato per i loro successi.

Nel 2025 celebreremo gli 80 anni della nostra liberazione, una ricorrenza che lega a se la dedizione all’Italia.



