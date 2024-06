Matera, “Una stanza tutta per sé” per il supporto alle donne

Giovedì 27 giugno, alle 9.30, nella Questura di Matera sarà inaugurata “Una Stanza Tutta per Sé”. Questo nuovo spazio protetto, situato all’interno delle Caserme dei Carabinieri e degli Uffici di Polizia, è destinato ad accogliere e ascoltare le donne vittime di violenza e abusi, incoraggiandole a rivolgersi alle Forze dell’Ordine e offrendo loro supporto nel delicato momento della denuncia.

Patrizia Minardi, componente del Comitato Pari Opportunità di Soroptimist International, ha dichiarato: «Il Club Matera Soroptimist ha contribuito all’allestimento della stanza presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, inaugurata il 30 luglio 2020. Grazie alla collaborazione con la Questura, apriamo oggi una nuova stanza per rendere ancora più efficiente ed efficace l’azione di ascolto e di contrasto alla violenza nella città e provincia di Matera».

“Una Stanza Tutta per Sé” è equipaggiata con strumentazione informatica portatile e un kit audio-video per la verbalizzazione e registrazione delle denunce, consentendo di raccogliere testimonianze anche in luoghi diversi da quelli istituzionali, come abitazioni o pronto soccorso, per meglio supportare le vittime.

«Ringraziamo la Questura per la sensibilità e la collaborazione, e gli sponsor che hanno sostenuto questo importante progetto, dimostrando come si possa fare impresa con uno sguardo al sociale. Un particolare ringraziamento va a Ego Italiano, Cloè Pilates e Benessere, Gruppo Studio Impresa, Baccanti Ristorante e all’artista internazionale Margherita Serra per l’opera “Intrecci di vite spezzate” – 2022, che sarà esposta nella stanza con un significato altamente simbolico», ha concluso la dottoressa Minardi.

