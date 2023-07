Matera: Terribile schianto sulla SS7, muore una donna

Una donna di 50 anni, di Acerenza (Potenza), è morta in seguito a un incidente stradale verificatosi nella mattinata di sabato 8 luglio lungo la SS7, al km 567 poco prima di Matera Sud.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’impatto è avvenuto tra due auto: una Fiat Panda di colore grigio, con a bordo un uomo di 55 anni e la vittima di 50, e una Mini Countryman guidata da un 60enne di Pomarico, rimasto illeso.

Il 55enne alla guida della Panda è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Sul posto i Vigili del Fuoco di Matera, i sanitari del 118, Polizia Locale e la Polizia Stradale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp