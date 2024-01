Matera, Panarelli: ‘C’è rammarico, potevamo accorciare in classifica’

(Di Roberto Chito) “Dispiace tornare a casa con un solo punto, anche perché avremmo potuto accorciare in classifica visti i tanti pareggi che sono maturati in questa giornata”, afferma il tecnico dei biancoazzurri Luigi Panarelli dopo la il pareggio (1-1) di Angri.

“Se alla vigilia della partita, per le nostre tante defezioni per l’impegno su un campo difficile, mi avessero detto che sarei tornato a casa con un pareggio, mi sarebbe andata bene. Ma per come si è evoluta la partita c’è grande rammarico. Sia perché alla fine abbiamo rischiato quasi nulla, sia perché eravamo passati in vantaggio”, continua l’allenatore dei biancoazzurri.

“Voglio rivedere per bene l’azione del loro gol perché credo che si potesse fare meglio, ma alla fine Caccavallo l’ha messa dove nessuno poteva arrivare. Dispiace tantissimo perché avevamo azzeccato tutte le mosse, anche il cambio. L’ingresso di Tumminelli lo avevamo studiato per passare a un 3-4-3 con lui a destra, Mokulu centrale e Russo a sinistra. L’azione del gol è stata perfetta”.

