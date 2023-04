Matera, gli auguri del sindaco agli atleti impegnati in competizioni internazionali

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, augura buona fortuna e successo agli atleti materani selezionati per competere in gare sportive internazionali. Innanzitutto i tennisti Francesco Fiore e Angelo Panio, che in questi giorni sta disputando i campionati mondiali per trapiantati in Australia. Poi Francesco Palazzo della “AAA Matera”, selezionato per rappresentare la Basilicata alla “World cup”, che si disputerà nelle acque libere del Golfo degli aranci in Sardegna. Con lui ci saranno anche i colleghi potentini Federico Arcieri, Rossella Motta e Roberta Grieco, oltre al tecnico accompagnatore Davide Amodio. “Ci complimentiamo innanzitutto con i nostri atleti per aver superato le selezioni – commenta Bennardi – poi auguriamo loro di raggiungere il podio, portando in alto il nome della nostra regione e della città di Matera”.

