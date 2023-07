Matera: Caldo, vietata circolazione calessi e carrozze trainati da cavalli

A causa al caldo torrido di questi giorni, che secondo le previsioni dovrebbe durare ancora almeno una settimana con la possibilità di ulteriori ondate, il sindaco di Matera Domenico Bennardi ha emesso un’ordinanza che vieta la circolazione sul territorio comunale di calessi, carrozze e altri mezzi trainati da cavalli.

Una misura ritenuta necessaria, a tutela degli animali dopo la morte per collasso di tre cavalli l’anno scorso in Italia, di cui uno proprio a Matera. Il divieto è vigente fino al 31 agosto, dalle ore 11 alle 18, e in ogni caso quando la temperatura atmosferica è pari o superiore ai 30 gradi centigradi, con brevi deroghe possibili solo in caso di manifestazioni autorizzate dal Comune.

I trasgressori saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Il quadro normativo di riferimento per l’ordinanza, parte dal “Trattato di Lisbona” sul benessere animale, al “Codice per la tutela e la gestione degli equidi del ministero della Salute”, fino alla stessa Costituzione italiana ed al Regolamento comunale per il trasporto con carrozza a trazione equina.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp