Maruggio, individuati presunti aggressori guardia medica: marito e moglie

MARUGGIO (TA) – Lesioni personali e minaccia con queste accusa è finita nei guai una coppia di turisti: marito e moglie di 44 e 35 anni, entrambi denunciati dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Taranto, perché ritenuti i presunti aggressori della Guardia Medica di Maruggio.

I coniugi sono due turisti in vacanza sulla costa ionica, i fatti risalgono a domenica scorsa, quando in piena notte si sono recati presso il medico di turno, per far visitare il loro bambino. La dottoressa in servizio ha consigliato ai genitori di portare il figlio presso il pronto soccorso, per eseguire accertamenti sanitari più approfonditi. I due denunciati avrebbero inveito contro la professionista, accusandola di non saper svolgere il proprio lavoro, per poi minacciarla di morte ed arrivando a strattonarla. La vittima si è recata presso la Stazione Carabinieri di Maruggio per sporgere querela, riferendo di aver subito delle lesioni.

Gli investigatori hanno ascoltato testimoni e visionato le immagini delle telecamere di video-sorveglianza e dopo le verifiche incrociate nelle banche dati in uso alle forze di polizia, sono riusciti a risalire ai presunti autori. Successivamente, grazie ad una individuazione fotografica effettuata dalla vittima dell’aggressione, è stato possibile avvalorare ancor più la tesi investigativa.

I coniugi sono, pertanto, stati deferiti in stato di libertà, sempre fatta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva.

