MARTINA FRANCA – Un pizzico di amarezza in casa Martina, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D per mano della Fidelis Andria: mister Pizzulli, tecnico dei biancazzurri, analizza la sfida persa ai rigori contro i federiciani e spera di recuperare quanto prima il portiere Pirrò, uscito dopo pochissimi secondi di gioco per un infortunio.

