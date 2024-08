Martina Franca: il Comune mette all’asta l’ex Hotel Castello

L’ex Hotel Castello domina lo skyline cittadino di Martina Franca. Ora il Comune ha deciso di mettere l’immobile all’asta.

E’ stato pubblicato sull’albo on line del Comune -in esecuzione della determina dirigenziale n. 2744 del 20 agosto 2024- l’avviso d’asta pubblica per la vendita di 33 immobili di proprietà comunale, fra i quali anche ex scuole rurali e il Grand Hotel Castello, noto imponente immobile che si erge in zona Pergolo e da decenni si impone sullo sky line della Città. La costruzione di quella che doveva essere una struttura ricettiva -progettata, fra gli altri, dall’ingegnere Sergio Musmeci- è iniziata negli anni Sessanta e doveva concludersi negli anni Settanta del secolo scorso ma rimase incompiuta.

Il Grand Hotel Castello è stato inserito per la prima volta in un piano per l’alienazione dei beni del Comune e in un’asta pubblica degli stessi dopo la variazione di destinazione urbanistica dell’immobile, in linea con le previsioni del PUG adottato di recente dal Consiglio Comunale il 25 luglio scorso (delibera n. 55) che prevede le seguenti destinazioni d’uso: funzioni residenziali ed usi connessi, turistico-ricettive, produttive, direzionali e commerciali. L’importo a base d’asta è di 1.678.500 euro.

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2024 secondo le modalità e le condizioni fissate nell’avviso pubblico.

Le buste delle offerte saranno aperte il 29 ottobre 2024 alle 10.00, in Comune, nell’Ufficio del Dirigente del Settore III- Lavori Pubblici-Patrimonio, dove avrà luogo l’asta pubblica mediante lotti separati, con gara libera al miglior offerente e senza vincoli di partecipazione, per la vendita degli immobili.

