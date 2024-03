Mariella Nava e Daniela Poggi a Mattina Sud

La cantautrice Mariella Nava e l’attrice Daniela Poggi, ospiti di Mattina Sud, hanno anticipato i contenuti della piece teatrale che porteranno in scena a Manduria per Acustica. Il tema è la violenza di genere, dal punto di vista della madre del maltrattante. In studio, con Gianmarco Sansolino e Anna Saponaro, Giuseppe Paolo Di Magli e Anna Gennari

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author