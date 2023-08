Maratea tra i Borghi più belli d’Italia

Anche Maratea, la “Perla del Tirreno”, entra a far parte dei Borghi più belli d’Italia.

Con i sei nuovi borghi appena annunciati, salgono a così a 354 i Borghi più belli d’Italia. Da Nord a Sud dello Stivale, i nuovi borghi sono Fontainemore, in provincia di Aosta, Barolo, in provincia di Cuneo, Clusone, in provincia di Bergamo, Caldes, in provincia di Trento, Nemi, in provincia di Roma, e Maratea, in provincia di Potenza.

La certificazione per poter fare ingresso nell’associazione dei Borghi più belli d’Italia conta ben 72 parametri e sono più di 900 i Comuni italiani che hanno chiesto di essere valutati per essere ammessi nella lista.

I sei nuovi borghi hanno superato tutte le prove e ora sono pronti ad attirare turisti da ogni dove, per scoprire le loro bellezze. Scopriamoli insieme.

“Un rinascimento importante per #Maratea e un orgoglio per tutta la #Basilicata”. Così il presidente Bardi sul suo canale Instagram.

“L’ingresso di Maratea nella prestigiosa lista dei ‘Borghi più belli d’Italia’ è la conferma di una destinazione turistica già di grande prestigio che si aggiunge alla bellezza di tanti borghi lucani per la cui valorizzazione la Regione sta lavorando e deve continuare a lavorare”. Così l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, commenta la decisione del Consiglio Direttivo de ‘I Borghi più belli d’Italia’, che su proposta del Comitato Scientifico, ha deliberato l’ammissione di sei nuovi Borghi all’interno dell’Associazione, tra cui appunto Maratea, oltre a Caldes (TN), Nemi (RM), Clusone (BG), Barolo (CN) e Fontainemore (AO).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp