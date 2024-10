Manovra, Maiorano: ‘Più risorse per straordinari forze di polizia’

“Lo stanziamento di ben 100 milioni di euro destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta un segnale importante di attenzione del Governo Meloni verso chi è impegnato quotidianamente nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, dichiara in una nota Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

“Si tratta, nello specifico, di un incremento rispetto all’ammontare previsto a legislazione vigente che sarà necessario per liquidare le somme spettanti a chi ha prestato ore di lavoro straordinario in esubero. La legge di bilancio varata ieri in Consiglio dei Ministri dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l’interesse concreto da parte dell’Esecutivo nei confronti delle forze dell’ordine che in passato, purtroppo, sono spesso rimaste inascoltate e poco tutelate. A questo provvedimento si aggiunge anche lo stanziamento immediato delle risorse destinate a finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al triennio 2025-2027”, conclude Maiorano.

