Manita e Coppa, Rinascita Refugees travolgente. Nulla da fare per il Palese

LEVERANO – Trionfo storico e roboante per la Rinascita Refugees che si aggiudica, per la prima volta nella sua breve ma eccellente storia, la Coppa Italia di Promozione Pugliese. Finale di ritorno a senso unico al comunale di Leverano, i salentini vincono 5-1 sulla Virtus Palese e bissano lo 0-2 ottenuto a Bari nella gara d’andata. Cronaca vibrante, il Palese parte meglio e si illude all’11’, quando Fumai colpisce il palo dalla sua mattonella. Il copione comincia a prendere forma al 20’, Fatty subisce fallo in area, calcio di rigore per i Refugees che sbloccano i giochi con il solito Marong. Reagiscono i baresi, al 28’ intervento errato di Sane, Beroshvili spreca tutto da ottima posizione. Il raddoppio che sa di definitivo colpo del k.o. giunge al 34’, imbucata profonda per Marong che fredda Rana con un sinistro chirurgico. A questo punto diventa una formalità, i Refugees si godono il trionfo e dilagano nella ripresa, al 57’ l’incornata di Fatty vale il tris, sfruttato al meglio il cross di Conde. 66’, errore di Maiorano, Thiam ne approfitta e cala il poker, 4-0, salentini travolgenti. 72’, Conde si mette in proprio e da assist man diviene mattatore sfruttando il servizio di Sane realizza la manita, tripudio del numeroso pubblico accorso al comunale. Quattro minuti dopo, al 76’, la Virtus Palese trova il gol della bandiera, unico di questa amarissima doppia finale: Scioscia approfitta di una disattenzione avversaria e si concede una piccola soddisfazione personale. I baresi chiudono in dieci, all’87’ Fumai commette fallo su Fatty e incassa il rosso diretto. Grande festa a Leverano, la Rinascita Refugees decora il suo meraviglioso viaggio con un altro traguardo prestigioso, i ragazzi di Hassane vincono con merito la Coppa Italia di Promozione Pugliese.

