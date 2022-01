ROMA – Essere valutati per le proprie competenze e non per la propria sessualità. Manila Gorio, condutrtice del talk show il Punto, in onda ogni lunedì sera su Antenna Sud, si è raccontata ai microfoni di Rai Tv Talk.

Un messaggio di inclusione, un monito ad abbandonare i pregiudizi e a giudicare l’operato di un professionista della televisione a prescindere dall’essere o meno transgender. Il Punto, trasmissione di riferimento della nostra rete, raccoglie settimanalmente gli esponenti principali della politica, ed è condotta da una personalità che nel suo percorso professionale ha deciso di abbandonare il gossip per dedicarsi all’approfondimento dei temi che più interessano la gente.