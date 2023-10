Manfredonia: Libera in corteo l’11 novembre per dire ‘no alla mafia’

Il coordinamento di Libera Foggia ha organizzato, in collaborazione con la diocesi, una mobilitazione contro la mafia che si terrà sabato 11 novembre a Manfredonia. E’ in programma un corteo che attraverserà la città per dire “no alle mafie e a ogni forma di violenza e sopraffazione”. Al termine della manifestazione interverranno don Luigi Ciotti, presidente di Libera; e padre Franco Moscone, vescovo della diocesi di Manfredonia. In una nota Libera sottolinea che “saremo insieme a Manfredonia perché è una terra che ha bisogno di essere raccontata. Una terra bellissima schiacciata dalla presenza di una mafia violenta e ben radicata”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp