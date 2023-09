Manduria, vendemmia 2023: lo sconforto degli agricoltori

Manduria – Troppi problemi e poco guadagno: la vendemmia 2023 per gli agricoltori della provincia di Taranto non è andata affatto bene. Peronospera, cicalina, spese per il trattamento dei terreni e calo di produzione: il futuro per la categoria pugliese appare sfidante e incerto.

