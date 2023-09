TARANTO – Grave incidente stradale questa mattina a Taranto. Il violentissimo impatto si è verificato in Viale Ionio, in uscita dal centro abitato, sulla strada che porta alla borgata di San Vito. Il bilancio è di tre feriti, tutti ricoverati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale SS Annunziata. Nell’incidente, la cui dinamica è da chiarire, sono state coinvolte due auto: una Fiat Punto di colore bianco ed una Smart scura, la prima vettura in seguito all’impatto si è ribaltata, finendo la sua corsa su un fianco, all’interno c’era una donna incastrata, è stata estratta dell’abitacolo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale di Taranto, il traffico, sempre molto intenso nelle ore mattutine, ha subito un notevolmente rallentatamento.

Foto di Francesco Manfuso

