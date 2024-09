Manduria, perseguita ex e suo nuovo compagno: arrestato

La Polizia ha arrestato un 45enne di Manduria, in provincia di Taranto, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna e del nuovo partner della donna, oltre alla violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime. L’uomo, già in passato arrestato per simili comportamenti nei confronti dell’ex moglie e sottoposto agli arresti domiciliari, era successivamente stato autorizzato ad allontanarsi per motivi di lavoro con l’obbligo del braccialetto elettronico.

Nonostante le misure restrittive, il 45enne ha continuato a perseguitare la donna, presentandosi sotto la sua abitazione e inseguendo l’auto del nuovo compagno, il quale, temendo per la propria sicurezza, si è diretto al Commissariato per chiedere aiuto. Anche la donna, insieme al figlio minore, si è rifugiata negli uffici della Polizia, mentre l’ex marito continuava a girare intorno allo stabile a bordo della sua auto.

Gli agenti sono intervenuti prontamente, bloccando l’uomo, che è risultato positivo all’alcol test. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 45enne è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

