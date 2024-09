Manduria, paura per un incendio in un terreno privato: fiamme e fumo denso e scuro

MANDURIA – Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di sabato all’interno di un terreno privato alla periferia di Manduria sulla strada che conduce a San Pietro in Bevagna. Il fuoco si è sviluppato all’interno di alcuni box nei quali pare ci fosse materiale di varia natura, compresi utensili e prodotti per l’edilizia, ma anche un’auto che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Il rogo ha provocato una grande nube di fumo nero e denso che sollevandosi e’ stata notata anche dal centro abitato messapico. Non ci sono stati feriti, sebbene il fuoco abbia raggiunto anche la veranda dell’abitazione provocando ingenti danni. L’incendio si è sviluppato poco prima delle 14, subito è scattato l’allarme, sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria e del comando provinciale di Taranto, da accertare la natura del rogo. Necessario anche l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato per la viabilità sull’arteria, infatti per motivi precauzionali e’ stato deviato il traffico veicolare sulla strada.

Il video dell’intervento dei Vigili del Fuoco



Qui sotto il video dell’intervento della Polizia di Stato

